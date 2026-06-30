التلوث يخنق طوزخورماتو والسلطات تتوعد المصانع المخالفة

شفق نيوز- صلاح الدين

توعدت الإدارة المحلية في قضاء طوزخورماتو، يوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المصانع والمنشآت التي تتسبب بانبعاث غازات ملوثة، في ظل تصاعد شكاوى السكان من تدهور الواقع البيئي وارتفاع معدلات الأمراض.

وقال قائممقام قضاء طوزخورماتو، ذوالفقار حيدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الانبعاثات الغازية الناتجة عن احتراق النفط الأسود وعمليات حرق الغاز المصاحب ومعامل الإسفلت تمثل أحد أبرز مصادر تلوث الهواء في القضاء"، لافتاً إلى أنها "تحتوي على أكاسيد الكبريت والكربون، وتسهم في تفاقم الأمراض التنفسية والجلدية، فضلاً عن الأمراض السرطانية".

وأضاف أن رئاسة الوحدة الإدارية عقدت اجتماعاً مع مسؤول شعبة الزراعة حسين علي، ومسؤولة شعبة البيئة صبا صفوك، لمناقشة آليات الحد من التلوث البيئي ورصد التجاوزات على الأملاك الزراعية العائدة للدولة في المقاطعات الشمالية الشرقية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت المخالفة.

وأشار حيدر، إلى أن الإدارة المحلية ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المصانع والمنشآت المخالفة التي تتسبب بالإضرار بالواقع البيئي والصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا التحرك بعد تزايد المخاوف في القضاء من تأثير الأنشطة الصناعية غير المنضبطة على حياة الأهالي، ولا سيما في المناطق القريبة من معامل الإسفلت ومواقع حرق النفط الأسود والغاز المصاحب، حيث يشكو السكان منذ أشهر من روائح خانقة وانتشار الدخان الكثيف في أوقات مختلفة من اليوم.

كما حذرت جهات محلية من أن استمرار هذه الانبعاثات قد يفاقم الضغط على المراكز الصحية، في وقت تعاني فيه المنطقة أصلاً من ضعف الخدمات البيئية والرقابية.