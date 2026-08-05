"التلوث لنا والوظائف لغيرنا".. نائب يهاجم آلية التعيين بمشروع BP في كركوك

شفق نيوز- كركوك

دعا النائب عن محافظة كركوك، هلو قادر جباري، يوم الأربعاء، إلى تخصيص نسبة من فرص العمل التي سيوفرها مشروع تطوير الحقول النفطية في كركوك لصالح أبناء المحافظة، مؤكداً رفضه ذهاب الوظائف إلى شركات وعمالة من خارج المدينة.

وقال جباري، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة BP البريطانية وقعت عقداً مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لتطوير الحقول النفطية في كركوك وزيادة معدلات الإنتاج"، معتبراً أن "المشروع يمثل خطوة إيجابية، إلا أن آلية تنفيذه تشهد إجحافاً بحق شباب كركوك فيما يتعلق بفرص العمل".

وأوضح أن "تنفيذ المشروع يتم عبر شركات متعاقدة، معظمها من خارج كركوك، وقد جلبت كوادرها وموظفيها معها، الأمر الذي أدى إلى حرمان أبناء المحافظة من فرص التعيين في المشروع".

وتابع جباري: "خاطبت وزارة النفط ووزير النفط رسمياً، بموجب كتاب مرقم (387) بتاريخ 9 تموز/يوليو 2026، للمطالبة بتخصيص حصة محددة من فرص العمل لمهندسي وشباب كركوك، وضمان حفظ حقوق أبناء المحافظة ضمن العقد المبرم مع الشركة".

وأشار جباري، إلى أنه "سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع المدير العام لشركة BP في العراق، لإبلاغه برفض عدم العدالة في توزيع فرص العمل، وضرورة منح أبناء كركوك الأولوية في التعيين ضمن مشاريع تطوير الحقول النفطية".

كما أوضح أن "من غير المقبول أن يتحمل أهالي كركوك الآثار البيئية والتلوث الناتج عن النشاطات النفطية، فيما تذهب فرص العمل إلى أبناء محافظات أخرى"، متعهداً بـ"متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق مهندسي وشباب كركوك في الحصول على فرص العمل التي يوفرها المشروع".

وكانت وزارة النفط، قد أعلنت عن توقيع مذكرة نوايا مع BP البريطانية وكونوكو فيليبس الأميركية لدراسة الإمكانات والفرص الواعدة في القطاع النفطي بمحافظة كركوك.

وتعد حقول كركوك من أقدم وأكبر الحقول النفطية في العراق، إذ تضم مكامن رئيسية بينها حقل كركوك وباي حسن وجمبور وخباز، وقد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات فنية وأمنية أثرت على مستويات الإنتاج، ما دفع وزارة النفط إلى الاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تأهيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية.