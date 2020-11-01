التلفزيون الرسمي ينفي منع المذيعات "المحجبات" وممتعض من "الجيوش الالكترونية"

شفق نيوز/ نفت شبكة الإعلام العراقي، يوم الاحد، منع المذيعات المحجبات من الظهور على شاشة القناة الرسمية (العراقية)، مشيرة إلى أن "حقيقة" الأمر يتعلق بدورة برامجية جديدة، فيما أكدت أن ثوابت الدين الإسلامي "خط أحمر".

وقالت الشبكة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننفي نفياً قاطعاً ما يشاع بشأن منعها الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتها، وأن الامر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة لا تقصي أي من الزميلات والزملاء وانما توظفهم في أماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم، ليقدم التلفزيون الرسمي مواد صحفية تليق باسم تلفزيون العراق".

وبينت الشبكة أنها "تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف تشكل خطاً احمر للشبكة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".

وأشارت إلى أن "دوافع ما يشاع اصبح واضحاً لكل عين منصفة هدفه الأساس إيقاف عجلة الإصلاح الإداري الذي تتبناه المؤسسة، حيث لم تَرُق هذه الإصلاحات لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الإلكترونية فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الاخبار ومحاولة إثارة الرأي العام".

وأكدت الشبكة في بيانها أنها تحتفظ "بحقها القانوني لمقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الأكاذيب، وهنا تعدكم الشبكة بأنها ماضية لصناعة اعلام مهني يمثل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مفادها أن إدارة شبكة الإعلام العراقي منعت ظهور المذيعات المحجبات أو مقدمي البرامج "الملتحين".