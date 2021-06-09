التقاعد تمنع محاولة استيلاء على مخصصات ذوي شهداء وجرحى الأنبار

شفق نيوز / كشف مدير فرع تقاعد الأنبار، أنس العلواني، يوم الأربعاء، منع محاولة استيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والجرحى في المحافظة، بعد نجاح عملية بهذا الشأن قبل يومين تمثلت بالقبض على مزورين اثنين.

وأوضح العلواني لوكالة شفق نيوز"، أن "معلومات تلقاها تفيد بتردد مراجعين اثنين إلى الدائرة، يحاولون تزوير معاملات بهدف الحصول على مخصصات ذوي الشهداء والجرحى في الأنبار".

وأضاف أن "فريقا شكل لتقصي هذا الأمر بصحبة جهاز الأمن الوطني في الأنبار، وبعد عملية رصد المزورين الاثنين تم القبض عليهما وفق الضوابط المحددة ".

وأشار العلواني، إلى أن "بعد التحقيق معهما تبين أنهما من سكنة قضاء الحبانية، وتم عمل محضر أصولي مع مكتب أمن تقاعد الأنبار، وأحيلا إلى الجهات المعنية لينالا جزائهما العادل".

وختم مدير تقاعد الأنبار، حديثه بالقول "لن نتهاون مع كل مزور يحاول سرقة حقوق المتضررين من الحرب ضد داعش"، متعهدا بـ"تقديم المزورين إلى العدالة حتى وأن كان موظفاً في مديريته".