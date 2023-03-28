"التفحيط" يقود لصدام مع قوة امنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية دخلت بصدام مع أصحاب دراجات نارية شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية طوقت، في ساعة متقدمة من الليل، مكان تفحيط اصحاب دراجات نارية بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، ودخلت بصدام معهم بالطابوق واطلاق النار لتفريقهم".

وبين المصدر، ان "القوة الأمنية نجحت باعتقال 11 شخصا من أصحاب الدراجات"، لافتا الى "توقيفهم من قبل قاضي التحقيق المختص وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".