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"التفحيط" يحرّك ادارة نينوى وتأمر شرطتها بالقبض على "المفحطين"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-28T13:05:49+0000
"التفحيط" يحرّك ادارة نينوى وتأمر شرطتها بالقبض على "المفحطين"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة نينوى، اليوم السبت، توجيه قيادة الشرطة ومديرية المرور باعتقال شباب يستخدمون عجلاتهم لتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بغرض الـ"تفحيط".

وقال الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى رعد العباسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن محافظ نينوى نجم الجبوري وجه قيادة شرطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية المرور لإلقاء القبض على مجموعة شباب قاموا بتصرفات مستهترة باستخدام عجلاتهم حيث عرضت حياتهم وحياة المواطنين للخطر ".

وأضاف العباسي "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لإصدار الأحكام الرادعة تجاههم وينالوا جزاءهم العادل".

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