التعيينات في العراق.. مجلس الخدمة يحذر الخريجين من المبتزين

شفق نيوز/ حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم السبت، خريجي الجامعات من حالات "ابتزاز" ينفذها "فاسدون" بزعم تعيينهم في دوائر الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس كان حريصاً منذ اليوم الأول لاستلامه ملف التعيينات على استخدام نظام إلكتروني ينطوي على درجة عالية من الدقة والشفافية في كل خطواته ابتداءً من مرحلة التقديم وانتهاءً بمرحلة إعلان نتائج التعيين، ومروراً بمرحلة الاختبار والاعتراض".

وأوضح أن "هذا الأمر يطمئن المتقدمين للتعيين بأن النتائج التي يعلنها هي مستندة حقاً إلى مبدأ الجدارة والاستحقاق ووفق درجات المفاضلة التي قررها المجلس في ضوء المعايير المعلن عنها والقائمة على أساس المهنية والكفاءة"، مشددا أنه "لا يمكن لأي كان التدخل في تغيير هذه النتائج ولا حتى قيد أنملة".

وحذر المتحدث باسم المجلس، الخريجين مما وصفه "الوقوع في حبائل ابتزاز ذوي النفوس الضعيفة من الفاسدين الذين يستغلون حاجة التعيين"، موضحاً أنهم "يدّعون "زوراً وبهتاناً" ضمان تعيينهم عن طريق المجلس.

ودعا، الشباب وجميع المواطنين، إلى "الإخبار عن أية حالة ابتزاز من هذا النوع لتكون تحت طائلة القانون وحكم القضاء"، منبها ً إلى عدم مسؤولية المجلس "عن أية مخالفة يقع فيها الشباب".