التعليم العراقية: مطلق النار في الجامعة ليس طالبا ومضطرب نفسيا

شفق نيوز/ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، أن الشخص المتورط بإطلاق النار في جامعة أهلية وسط بغداد، ليس طالبا فيها ويعاني من "اضطراب نفسي".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص المتورط بإطلاق النار في بوابة جامعة الإسراء ليس طالبا فيها ويعاني من اضطراب نفسي، وأن الإجراءات القانونية ستأخذ سياقها على وفق مجريات التحقيق".

وأضافت: "بهذا الصدد تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق بالحادث وتطمئن الرأي العام بعودة الدوام في جامعة الإسراء إلى وضعه المعتاد".

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، بإطلاق نار من قبل شخص في جامعة الإسراء الأهلية في ساحة الأندلس وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابات.

ولاحقا، أعلنت الداخلية العراقية في بيان، القبض على شخص قالت إنه "أحد طلبة كلية الإسراء" ببغداد أقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة.