التعليم.. إطلاق الهوية الإلكترونية لطلبة الجامعات

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الاثنين، "الهوية الإلكترونية" لطلبة الجامعات، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحول الرقمي والحوكمة الذكية للمؤسسات التعليمية.

وقال الوزير نعيم العبودي، خلال مؤتمر إطلاق هوية التعليم العالي الإلكترونية، إن "الوزارة اتخذت قراراً استراتيجياً بالتوجه إلى رقمنة شاملة للبيئة الجامعية من خلال اعتماد مئة وعشرين نظاماً إلكترونياً تغطي خدمات الطلبة، وإدارة الموارد، والتعليم، والاستعلامات، وصولًا إلى الهوية الجامعية الرقمية الذكية"، مبيناً أن "إطلاق الهوية الإلكترونية تمثل علامة فارقة في مسار التحول الرقمي والحوكمة الذكية للمؤسسات التعليمية".

وأضاف أن "منجز التحول الرقمي في بيئة التعليم الجامعي في العراق يأتي في سياق تعزيز تدويل التعليم والشراكات العالمية والسمعة الدولية في المحافل والتصنيفات والمستوعبات العالمية".

كما تخلل مؤتمر إطلاق هوية التعليم العالي الالكترونية كلمات وعروضا لبيئة التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشاهد حية توضح آليات استخدام الهوية الرقمية الجامعية.