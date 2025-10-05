التعليم: شمول طلبة الكليات المرقنة قيودهم بالعودة إلى الدراسة

شفق نيوز- بغداد

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الأحد، شمول طلبة الدراسات الجامعية الأولية في جميع المراحل المرقنة قيودهم بالعودة للدراسة اعتباراً من السنة الدراسية 2013-2014.

ونص القرار، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، على شمول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية ضمن قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية اعتباراً من العام الدراسي 2013-2014 صعوداً وللمراحل الدراسية كافة بالعودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من العام الدراسي 2025-2026.

ويستثنى من هذا القرار الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية.