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التعليم تُبشّر اصحاب المعدلات العالية: زيادة المنح الطبية وتخفيض الأجور الدراسية

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-07T14:40:07+0000
التعليم تُبشّر اصحاب المعدلات العالية: زيادة المنح الطبية وتخفيض الأجور الدراسية


شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، زيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية وتخفيض الأجور الدراسية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الاهلية الذي ترأسه رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور علاء عبد الحسن عطية وبحضور ممثلي دائرة التعليم الأهلي أسفر عن قرار بزيادة المنح الدراسية المجانية في المجموعة الطبية الى نسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية للكليات استنادا الى توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومراعاة لمؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الدراسة الإعدادية لهذا العام واستجابة لتطلعات أصحاب المعدلات التنافسية بالالتحاق في التخصصات الطبية".

 وأضاف العبودي؛ أن "المجتمعين من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ناقشوا سقف الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية واستجابوا الى دعوة وزارة التعليم العالي بتخفيض الأجور في كافة التخصصات لذوي الدخل المحدود والطلبة المتعففين لتقليل أثر الظرف الاقتصادية الراهن على المجتمع العراقي".


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