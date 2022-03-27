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الموافقة على توسعة مقاعد القبول بالدراسات العليا وعودة المرقنة قيودهم للمراحل المنتهية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-27T07:58:23+0000
الموافقة على توسعة مقاعد القبول بالدراسات العليا وعودة المرقنة قيودهم للمراحل المنتهية

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، على توسعة "أخيرة" لمقاعد القبول بالدراسات العليا.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي وافقت على توسعة "اخيرة" لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وعلى النحو الاتي مقعد عام ٢، مقعد خاص ٣ ، مقعد واحد لفئات " ذوي الشهداء والسجناء".

وأضاف البيان أن هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي تصوت بالموافقة على عودة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية ، وتكون مباشرتهم في الدوام الرسمي خلال العام المقبل.

من جانبها، قالت وزارة التعليم العالي، إن هيأة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعها الاستثنائي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وطالب وزير التعليم في كلمته مجلس النواب العراقي بزيادة عدد الجامعات الحكومية التخصصية لاستيعاب المخرجات المتزايدة وتخصيص قطع أراضي لأساتذة الجامعات ومنتسبي التعليم العالي ومعالجة ملف التعيينات في مؤسسات التعليم العالي ومراجعة قانون التقاعد ولاسيما ما يتعلق بأساتذة الجامعات ورصد المبالغ المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي وإكمال وصيانة البنى التحتية الجامعية وتخصيص موازنة خاصة لاستيراد الأجهزة المختبرية.

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