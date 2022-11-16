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التعليم تقرر إعادة فتح التقديم الى قناة الموازي وزيادة مقاعدها بنسبة 15%

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-16T16:03:36+0000
التعليم تقرر إعادة فتح التقديم الى قناة الموازي وزيادة مقاعدها بنسبة 15%

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اعادة فتح بوابة قناة التقديم الصباحي المعروفة باسم (الموازي)، وزيادة مقاعدها بنسبة (15%)، فيما بينت انها ستفتح ابتداء من يوم غد وحتى منتصف الاسبوع المقبل.

وقالت دائرة الاعلام والعلاقات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قرر إعادة فتح بوابة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) وزيادة مقاعدها بنسبة 15% من خطة القبول المركزي لاستيعاب الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول أو الذين لم يقدموا في وقت سابق".

وتضمن القرار "فتح بوابة التقديم الإلكتروني للقناة المشار إليها أمام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 حصرا وإتاحة الفرصة أمامهم للتقديم مجددا وزيادة المقاعد الدراسية بنسبة 15% من مقاعد القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

ونص القرار أيضا على "اعتماد الحدود الدنيا للوجبة الأولى في التخصصات الطبية فيما يتاح التقديم الى التخصصات الأخرى على وفق المحددات التي اشترطت أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن أربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".

وبينت الوزارة أن "التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس ويستمر الى غاية الاثنين الموافق 2022/11/21".

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