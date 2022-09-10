التعليم تشمل الطلبة المتفوقين من مواليد 1996 صعودا بالتقديم للقبول المركزي

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، شمول الطلبة من مواليد 1996 صعودا الذين حازوا معدلات 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها كافة للعام الدراسي 2022/2021 بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة القبول المركزي العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية.

وجاء القرار في ضوء موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على معالجة شرط العمر لفئة الطلبة المتفوقين ومراعاة حالاتهم وتلبية طموحهم في التنافس على وفق الآليات التي يخضع عليها المتقدمون الى استمارة القبول المركزي، بحسب بيان صادر عن الوزارة.