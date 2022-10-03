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التعليم تقرر احتساب العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T18:15:52+0000
التعليم تقرر احتساب العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، احتساب العام الدراسي (2021-2022) سنة عدم رسوب لطلبة الدراسات الاولية في جامعاتها الحكومية والاهلية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "قررت استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اعتبار العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب للطلبة الذين ترقن قيودهم في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

وأضافت الوزارة بهذا الصدد أنها "وجهت الجامعات والكليات والمعاهد بإصدار الأوامر اللازمة بالمعالجة حسب المادة (18/ثالثا) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة وتأشير حالات الطلبة على وفق السياقات العلمية والأكاديمية المعتمدة"، مبينة أن هذا القرار جاء "سعيا منها لمعالجة حالات الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات الدراسة الجامعية".

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