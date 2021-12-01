سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم تفتح باب التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T11:06:58+0000
التعليم تفتح باب التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، إطلاق البوابة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.

وتستمر مدة التقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خمسة عشر يوما في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2022/2021 في الدراستين الصباحية والمسائية".

ودعت الوزارة، الطلبة الى "تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq)"، مؤكدة على "عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".

related

التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

Date: 2019-11-22 10:10:58
التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

التعليم تعلن خبراً ساراً للطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية

Date: 2021-01-13 12:10:07
التعليم تعلن خبراً ساراً للطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية

الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

Date: 2020-02-09 11:44:13
الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

قرارات جديدة تخض آلية الامتحانات في الجامعات العراقية والتقديم للتعليم الموازي

Date: 2021-01-17 17:05:34
قرارات جديدة تخض آلية الامتحانات في الجامعات العراقية والتقديم للتعليم الموازي

وفق ضوابط.. التعليم العالي تعلن ألية عودة المرقنة قيودهم

Date: 2020-02-12 14:39:36
وفق ضوابط.. التعليم العالي تعلن ألية عودة المرقنة قيودهم

التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

Date: 2021-03-22 16:27:34
التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

التعليم العالي تقرر تعليق امتحان لطلبة المراحل المنتهية

Date: 2020-02-20 21:12:51
التعليم العالي تقرر تعليق امتحان لطلبة المراحل المنتهية

37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

Date: 2021-04-23 13:04:40
37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة