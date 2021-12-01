التعليم تفتح باب التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، إطلاق البوابة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/2021.

وتستمر مدة التقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خمسة عشر يوما في ضوء مدخلات وشروط التقديم للعام الدراسي 2022/2021 في الدراستين الصباحية والمسائية".

ودعت الوزارة، الطلبة الى "تدقيق اختياراتهم ومعرفة الأجور الدراسية والحدود الدنيا للتقديم من خلال دليل الطالب المنشور في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq)"، مؤكدة على "عدم السماح بتسـلم الأجور الدراسية أو التأمينات أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطلب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني".