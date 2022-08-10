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التعليم تفتتح نظام صحة صدور الوثائق في الجامعة العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-10T12:27:19+0000
التعليم تفتتح نظام صحة صدور الوثائق في الجامعة العراقية

شفق نيوز/ افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، نظام صحة صدور الوثائق في الجامعة العراقية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال رئيس الجامعة العراقية علي حسين صالح الجبوري خلال حفل الافتتاح، إن انجاز هذا المشروع سيحقق ويوفر تسهيلا في الإجراءات والخدمات المقدمة للطلبة والخريجين عبر منح الوثائق والتأييدات وصحة صدورها لمختلف الجهات في داخل العراق وخارجه.

من جهته أوضح مدير دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي حيدر مكية أن المشروع المتحقق سيسهم في سرعة إنجاز المعاملات عبر التحول الى النظام الرقمي الذي سيمكن المؤسسة الجامعية من تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

بدوره أشار مدير قسم المشاريع في مركز البيانات الوطني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أنيس رشيد إلى أن المركز يعمل باتجاه دعم المشاريع الريادية والتحول نحو الأتمتة والحكومة الإلكترونية.

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