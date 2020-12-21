التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة الــــ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي إن نتائج قبول الطلبة الـ 10 % الاوائل من خريجي المعاهد الصباحية للعام الدراسي 2021/2020 تضمنت قبول 1605 طلاب فيما تضمنت نتائج قبول الـ (10%) الأوائل من خريجي المعاهد المسائية قبول 142 طالبا للعام الدراسي 2021/2020.

وأضاف أن قبولهم يكون في الأقسام القريبة أو المناظرة لاختصاصهم الدقيق في الكليات التي ستتولى إجراءات التسجيل وتدقيق استيفاء الشروط حسب الضوابط.

ويمكن الاطلاع على نتائج القبول:

قبول الـ 10% الاوائل 2020-2021 الدراسة الصباحية:

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/12/s_2020.pdf

قبول الـ 10% الاوائل 2020-2021 الدراسة المسائية:

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/12/m_2020.pdf