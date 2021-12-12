التعليم تعلن نتائج القبول في الجامعات والكليات وتحدد موعد بدء الدوام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد، نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد المقبولين من الفرع الأدبي بلغ 39 ألفاً وسبعة طلاب"، مشيرا الى "قبول 4228 طالباً في كليات الطب و2031 طالباً في كليات الصيدلة".

ولفت الى "قبول 3556 طالباً في كليات القانون، و11362 طالباً في المعاهد الطبية".

واوضح أن "مجموع الطلبة المقبولين ضمن الدراسة الصباحية بلغ 145650 طالباً"، مبينا أن "يوم 19 كانون الأول الحالي سيكون موعد بدء الفصل الدراسي للطلبة المقبولين بالجامعات".