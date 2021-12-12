سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم تعلن نتائج القبول في الجامعات والكليات وتحدد موعد بدء الدوام

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-12T08:28:15+0000
التعليم تعلن نتائج القبول في الجامعات والكليات وتحدد موعد بدء الدوام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاحد، نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد المقبولين من الفرع الأدبي بلغ 39 ألفاً وسبعة طلاب"، مشيرا الى "قبول 4228 طالباً في كليات الطب و2031 طالباً في كليات الصيدلة".

ولفت الى "قبول 3556 طالباً في كليات القانون، و11362 طالباً في المعاهد الطبية".

واوضح أن "مجموع الطلبة المقبولين ضمن الدراسة الصباحية بلغ 145650 طالباً"، مبينا أن "يوم 19 كانون الأول الحالي سيكون موعد بدء الفصل الدراسي للطلبة المقبولين بالجامعات".

related

التعليم العراقية تجيب قطعياً: لا انهاء للعام الدراسي.. لدينا البديل

Date: 2020-03-15 09:43:46
التعليم العراقية تجيب قطعياً: لا انهاء للعام الدراسي.. لدينا البديل

إعلان مواعيد تخرج طلبة الجامعات للعام الدراسي الحالي

Date: 2021-07-25 16:16:25
إعلان مواعيد تخرج طلبة الجامعات للعام الدراسي الحالي

11/1 موعد انطلاق دوام الدراسات العليا في العراق

Date: 2020-10-19 07:28:32
11/1 موعد انطلاق دوام الدراسات العليا في العراق

التعليم تفتح باب التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

Date: 2021-12-01 11:06:58
التعليم تفتح باب التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

Date: 2020-12-21 15:48:07
التعليم العالي تحدد مسار التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

منحة مجانبة لشريحة محددة في الجامعات والكليات الأهلية بالعراق

Date: 2021-12-09 16:06:47
منحة مجانبة لشريحة محددة في الجامعات والكليات الأهلية بالعراق

التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

Date: 2019-11-22 10:10:58
التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

التعليم تعلن خبراً ساراً للطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية

Date: 2021-01-13 12:10:07
التعليم تعلن خبراً ساراً للطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية