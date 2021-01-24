التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاحد نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نتائج القبول شملت أيضا نتائج قبول طلبة الدورين الأول والثاني الذين ليس لديهم قبول مركزي.

وأضاف أن عدد الطلبة الإجمالي من المتقدمين بلغ (17573) طالبا بينهم (16433) ناجحا من الدور الثالث فيما كان (1140) طالبا من الدورين الأول والثاني.

وأوضح أن جميع الطلبة المتقدمين قبلوا على وفق اختياراتهم المثبتة في الاستمارة الإلكترونية وفي ضوء الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021/2020.