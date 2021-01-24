سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-24T08:36:58+0000
التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاحد نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،  إن نتائج القبول شملت أيضا نتائج قبول طلبة الدورين الأول والثاني الذين ليس لديهم قبول مركزي.

وأضاف أن عدد الطلبة الإجمالي من المتقدمين بلغ (17573) طالبا بينهم (16433) ناجحا من الدور الثالث فيما كان (1140) طالبا من الدورين الأول والثاني.

وأوضح أن جميع الطلبة المتقدمين قبلوا على وفق اختياراتهم المثبتة في الاستمارة الإلكترونية وفي ضوء الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021/2020.

related

التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

Date: 2020-12-17 13:12:50
التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

التعليم تمنح الجامعات صلاحية استمرار العمل بنظام المقررات من عدمه

Date: 2020-05-13 15:01:17
التعليم تمنح الجامعات صلاحية استمرار العمل بنظام المقررات من عدمه

مع بدء العام الدراسي الجديد .. وزير التعليم يوجه دعوة للجامعات العراقية

Date: 2020-12-06 05:05:04
مع بدء العام الدراسي الجديد .. وزير التعليم يوجه دعوة للجامعات العراقية

التعليم العراقية تزف خبرا سارا للمرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية

Date: 2020-12-27 05:44:25
التعليم العراقية تزف خبرا سارا للمرقنة قيودهم من طلبة المراحل المنتهية