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التعليم تعلن قبول أكثر من مئتي ألف طالب في الجامعات العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-30T16:04:06+0000
التعليم تعلن قبول أكثر من مئتي ألف طالب في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، قبول مئتين وخمسة آلاف وأربعمئة وستة وثمانين طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022. 

وبحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة، وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تم قبول 197724 ضمن قناتي القبول العام والمباشر و 7616 ضمن قناة ذوي الشهداء و 146 ضمن قناة النخبة.

وبلغت أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية 7749 طالبا فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب 99,29، وطب الأسنان 98,71، والصيدلة 98,29.

ووصلت أعداد المقبولين في كليات الهندسة 23162 والعلوم 25690 والقانون 3571 والإدارة والاقتصاد 18041 والتقنيات الطبية والصحية 1941 والتمريض 3176 والطب البيطري 2145 والزراعة 3594 والآداب 7018 واللغات 2613 والتربية والتربية الأساسية 39810 والمعاهد الطبية 13599 والمعاهد التكنولوجية 8468.

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

 

 

 

 

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