التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي

شفق نيوز: أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024/2023.

ويتضمن الدليل الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية ونظام التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع الإحيائي والتطبيق والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وآليات التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا.

ويمكن الاطلاع على الدليل في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).

دليل الطالب للقبول المركزي 👇:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/Dalel20232024.pdf