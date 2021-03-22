التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، أن مليون طالب أدوا الامتحانات الفصلية النهائية في الجامعات العراقية.

وقال اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعات والكليات الحكومية والأهلية أجرت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ونصف السنة للدراسة الأولية الصباحية والمسائية حيث ادى مليون طالب ابتداء من هذا اليوم الموافق الثاني والعشرين من آذار الاختبارات موزعين على أكثر من ألفين وستمئة وأربعة وخمسين قسما بمختلف التخصصات الأكاديمية".

وبجسب البيان وجه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والفروع العلمية بـ"متابعة سير الامتحانات بدقة عالية وموضوعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سيرها للطلبة بالشكل الأمثل وانعقاد مجالس الجامعات والكليات طيلة مدة الامتحان ومراعاة التعليمات النافذة والقرارات الصادرة بهذا الشأن ولاسيما توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".