التعليم تطلق النسخة الرابعة من "ادرس في العراق"

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة، هه ‌لو العسكري، يوم الاثنين، انطلاق النسخة الرابعة من برنامج "ادرس في العراق" للعام الدراسي 2026–2027، والمخصص للطلبة الدوليين الراغبين بالدراسة في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية.

وقال العسكري، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "منصة ادرس في العراق الإلكترونية أصبحت متاحة اعتباراً من اليوم الموافق 4 أيار 2026، أمام الطلبة الدوليين للتقديم على برامج الدراسة الأولية حتى نهاية شهر تموز، وعلى برامج الدراسات العليا وفق المواعيد المحددة".

وأضاف أن "البرنامج حقق نجاحاً ملحوظاً في نسخه السابقة، حيث استقطب أكثر من خمسة آلاف طالب دولي من نحو 60 جنسية مختلفة"، مشيراً إلى أن "طموح النسخة الجديدة لا يقتصر على الحفاظ على مستوى الاستيعاب، بل يتجه نحو تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي".

وأوضح أن "البرنامج يشمل 78 جامعة حكومية وأهلية، بما يسهم في إثراء البيئة الأكاديمية بتجارب دولية، ويعزز من جودة التعليم العالي في العراق".

وأكد أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضية في دعم هذا البرنامج الحيوي، بوصفه تجسيداً عملياً لسياسة تدويل التعليم، ونافذة استراتيجية لاستقطاب الطلبة الدوليين"، لافتاً إلى "حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية بمعايير دولية تسهم في تنمية القدرات وتطوير البرامج الأكاديمية ومواكبة التطورات المتسارعة في ميادين المعرفة".

وبرنامج "ادرس في العراق" هو مبادرة رسمية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لاستقطاب الطلبة الدوليين (العرب والأجانب) للدراسة في الجامعات العراقية. توفر المنصة منحاً دراسية مجانية ونصف مجانية (تشمل الرسوم والسكن) لدرجات البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه لتعزيز التبادل الثقافي.