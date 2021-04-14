التعليم تمنح 10 درجات للدراسات العليا والتربية تحدد موعد الدوام الحضوري

شفق نيوز/ قررت قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاربعاء، إضافة إضافة عشر درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا، في حين حددت وزارة التربية الأحد المقبل موعدا لبدء الدوام الحضوري.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة قررت معالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا بإضافة ما لا يزيد عن سقف عشر درجات لتغير حالة الطالب وتمكينه من استكمال الفصل الدراسي الثاني".

وأوضحت أن "القرار جاء حرصا على مستقبل أبنائنا الطلبة ودعما لطموحهم في إكمال مشوارهم العلمي في هذا الظرف الاستثنائي والتزامهم أداء متطلبات الفصل الدراسي الأول بالشكل الحضوري أداء وامتحانا للعام الدراسي 2021/2020".

من جانبها، اعلنت وزارة التربية، عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينة ان يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول ايام الدوام الحضوري .

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي عقب اجتماع عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها.

وذكر الوزير اثناء الاجتماع استمرار التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع ، لافتاً الى ان قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والاسلامية) .

وشدد الدليمي على دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والاهلية ، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة .

الى ذلك وجه وزير التربية المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة .