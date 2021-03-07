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التعليم تصدر قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات: ستجرى الكترونياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T10:38:48+0000
التعليم تصدر قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات: ستجرى الكترونياً

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، أداء الامتحانات النهائية إلكترونيا.وذكر بيان لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان امتحانات الدراسات الأولية للمواد غير الأساسية ستجرى إلكترونيا في ضوء التوقيتات المثبتة في التقويم الجامعي، مشيرا الى استمرار الدروس العملية (السريرية) للمراحل المنتهية لكليات الطب البشري/ المرحلة السادسة وطب الأسنان/ المرحلة الخامسة والتمريض/ المرحلة الرابعة بواقع يومين في الاسبوع بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.

واضاف البيان؛ انه تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت في وقت سابق بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى.

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