التعليم تصدر توضيحاً بشأن التحقيق مع 8 جامعات لا تلتزم بـ"النزاهة العلمية"

شفق نيوز – بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع 8 جامعات لا تلتزم بالنزاهة العلمية وامانة البحوث.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم حيدر العبودي في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المقالة المتداولة لم تصدر عن جهة دولية رسمية مختصة بتصنيف مؤسسات التعليم العالي أو تقييم أداء النشر الأكاديمي وفقًا للمعايير المعتمدة، وفي ضوء الاستفسارات الواردة من عدد من الباحثين والمهتمين، تؤكد الوزارة أنها لم تُشكّل أي لجنة لمتابعة موضوع الورقة، نظرًا لعدم صدورها عن جهة اعتماد أو تصنيف معترف بها رسميًا".

واضاف العبودي، ان "الجامعات العراقية تمتلك رصيدًا إيجابيًا موثقًا في منصات النشر العالمي المعروفة، وتستند في ممارساتها البحثية إلى شراكات أكاديمية فاعلة ومنهجيات علمية واضحة تُعزز المهنية في إنتاجها العلمي".

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تشير الى تشكيل لجنة تحقيق من وزارة التعليم، بعد دخول 8 جامعات عراقية تصنيف العَلَم الأحمر IR2، والذي يدرج الجامعات التي لا تلتزم بنزاهة وأمانة البحوث العلمية، وهي (كلية المستقبل الجامعة، وجامعة الكوفة، وجامعة بابل، اضافة الى جامعة البصرة، وجامعة بغداد، وجامعة الموصل، فضلا عن الجامعة المستنصرية، والجامعة التكنولوجية.