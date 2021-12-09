سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم تستعد لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-09T20:26:13+0000
التعليم تستعد لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، استعدادها لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022/2021.

وأكد الوزير نبيل كاظم، خلال الاجتماع مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعائلاتهم الكريمة".

وشدد كاظم، على ضرورة "إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية".

ووفقاً للبيان، أعرب ممثلو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن "حرصهم الكبير على ملف القبول المركزي"، مؤكدين أن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".

related

التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

Date: 2019-11-22 10:10:58
التعليم العالي تعلن نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص

الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

Date: 2020-02-09 11:44:13
الشهادات العليا يعاودون احتجاجاتهم ووزارة تمنعهم من المرور من امام مبناها وسط بغداد

قرارات جديدة تخض آلية الامتحانات في الجامعات العراقية والتقديم للتعليم الموازي

Date: 2021-01-17 17:05:34
قرارات جديدة تخض آلية الامتحانات في الجامعات العراقية والتقديم للتعليم الموازي

وفق ضوابط.. التعليم العالي تعلن ألية عودة المرقنة قيودهم

Date: 2020-02-12 14:39:36
وفق ضوابط.. التعليم العالي تعلن ألية عودة المرقنة قيودهم

التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

Date: 2021-03-22 16:27:34
التعليم تعلن تأدية مليون طالب الامتحانات الفصلية النهائية

التعليم العالي تقرر تعليق امتحان لطلبة المراحل المنتهية

Date: 2020-02-20 21:12:51
التعليم العالي تقرر تعليق امتحان لطلبة المراحل المنتهية

37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

Date: 2021-04-23 13:04:40
37 جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو

Date: 2020-02-26 17:13:32
هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو