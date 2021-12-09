التعليم تستعد لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، استعدادها لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2022/2021.

وأكد الوزير نبيل كاظم، خلال الاجتماع مع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ملف القبول المركزي يمثل مفصلا سنويا مهما يتطلع اليه الطلبة وعائلاتهم الكريمة".

وشدد كاظم، على ضرورة "إكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج القبول وسرعة إنجازها ودقة البيانات في المنظومة الإلكترونية".

ووفقاً للبيان، أعرب ممثلو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة عن "حرصهم الكبير على ملف القبول المركزي"، مؤكدين أن "العمل جار ومستمر من أجل إكمال نتائج القبول المركزي وإعلانها في الأيام القليلة المقبلة".