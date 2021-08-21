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التعليم تخول مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-21T06:18:15+0000
التعليم تخول مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن تخويل مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب خول مجالس الكليات وبمصادقة رئيس الجامعة صلاحية معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020".

واضافت ان "القرار يأتي ضمن سياق المعالجة الممنوحة في الدور الأول للطلبة الذين لم يستفيدوا منها بشكل كلي أو جزئي وتسري هذه الصلاحية على نتائج الدور الثاني لتغيير الحالة أو النجاح في المواد الدراسية والمعدل".

يذكر ان بعض الطلبة من الدراسات العليا لم تمنح لهم قرار 10 درجات ضمن الكورس الثاني بعد ان استفاد البعض من الطلبة منها في الكورس الاول.

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