التعليم تحدد الأول من حزيران المقبل موعدا لأداء الامتحانات النهائية في الجامعات

شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، الأول من حزيران المقبل موعدا لأداء الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2023/2022.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار الذي جرى التصويت عليه في هيئة الرأي تضمن أن تبدأ الامتحانات في الجامعات العراقية كافة (موحدة) بتاريخ 2023/6/1 وتنتهي في 2023/6/19".

كما اشار البيان الى ان "امتحانات وزارة التربية ستكون في بنايات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي من المزمع أن تبدأ في 2023/6/20، على ان يجري التنسيق والتعاون بين الجامعة ووزارة التربية في حال وجود امتحانات لبعض التشكيلات الجامعية لتدارك أي تعارض مع امتحانات الدراسة الإعدادية".

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتعضيد بيئة التكامل مع وزارة التربية بشأن امتحانات الدراسة الإعدادية وتقديم كل صور التعاون الممكنة لإنجاح متطلبات خدمة المجتمع.