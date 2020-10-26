التعليم تتخذ قرارا بشأن دوام "الدراسات العليا" والتربية تعلن آلية القبول في المعاهد العراقية

شفق نيوز/ اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، قرارا بشأن دوام طلبة الدراسات العليا، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني، عن آلية القبول في المعاهد العراقية لخريجي فروع التعليم المهني للعام الدراسي 2019 – 2020 حصراً.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة قررت ان يكون دوام طلبة الدراسات العليا سيكون حضوريا في القاعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع للعام الدراسي 2020/2021 مع توظيف التعليم الإلكتروني وتقنياته".

من جانبه ذكر المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان ورد لوكالة أنه "تم تحديد المعاهد (تكنولوجيا / بغداد ، معهد الطبي التقني/ المنصور، الإدارة / الرصافة ، التقني/ الكوت/ الانبار/ بعقوبة / الصويرة) ، ومراكز تقديم خريجي طلبة التعليم المهني للجامعة التقنية الوسطى ، حيث ستعتمد آلية القبول فيها على استمارة التقديم المباشر لخريجي الأفرع المهنية في المعاهد التقنية للعام الدراسي 2020 - 2021 الكترونيا ، ويستقبل المعهد (مركز التقديم) الطلبة الراغبين بالتقديم والناجحين في الدور الأول والمكملين على حد سواء في المحافظات (بغداد ، الانبار، واسط ، ديالى) ، ويتم تهيئة عدة منافذ لإدخال بيانات كل خريج ، وبعد انتهاء فترة التقديم وإعلان نتائج الدور الثاني يتم تحديث بيانات الطلبة المكملين واستبعاد الراسبين منهم .

وأضاف البيان ، أن "إعلان النتائج للدور الثاني سيكون بتوقيت مناسب يؤمن مباشرة الطلبة في الدراسة مبكراً ، حيث تُرسل النتائج بأقراص مدمجة إلى المعاهد التقنية بعد التدقيق للدور الأول والثاني".

وأشار البيان الى ، عدم السماح بالتقديم على المعاهد ممن يقل معدلهُ عن (55) ومجموعهُ أقل من (330) وان يكون عمرهُ (24) سنة أي من مواليد 1996 فما فوق ، يذكر ان موعد التقديم يُحدد لاحقاً ويستمر لمدة أسبوعين .