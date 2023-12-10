التعليم النيابية تنفي وصول مقترح بافتتاح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية العراقية

شفق نيوز/ نفى عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، يوم الأحد، وصول أي مقترح يخص افتتاح الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية.

وقال المسلماوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التعليم العالي النيابية لم يصل لها أي كتاب او مقترح بشأن افتتاح الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية"، مبيناً أن "تلك الجامعات والكليات بعضها جيد والبعض الآخر تحتاج إلى تعديل وترتيب".

وأضاف المسلماوي، أن "لجنة التعليم العالي النيابية مع الرصانة العلمية وعدم التهاون في موضوع الدراسات العليا".

ولفت إلى أن "وزارة التعليم العالي لا تذهب إلى افتتاح الدراسات العليا في الجامعات والكليات الأهلية بسبب البنى التحتية للكليات الأهلية"، موضحاً أن "الكوادر التدريسية هي أساس التعليم ولم تكتمل إلى الآن".