التعليم النيابية تسعى لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الأوائل و"رئيس البرلمان" يعيق الخطوة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، سعيها لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الخريجين الأوائل، فيما بينت أن خطوة واحدة فقط تفصلها عن البدء بهذه الخطوة.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز إن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية تعمل على تعديل قانون 67 الخاص بتعيين الخريجين الأوائل، وذلك لشمول الخريجين العشرة الأوائل على الكليات والأقسام بالتعيينات".

وأضاف المسلماوي ان "تعديل القانون يحتاج إلى وقت، ونحن حاليا بانتظار حسم منصب رئيس مجلس النواب وانتخابه خلال الجلسات القادمة ومن بعدها سنعمل على تعديل قانون 67 الخاص بتشغيل الخريجين الأوائل".

وتابع ان "القانون ينص حاليا على تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل فقط، ونعمل في لجنة التعليم العالي النيابية على شمول الطلاب من تسلسل أربعة إلى تسلسل عشرة في التعيينات وفق الاختصاص المطلوب".

وكانت رئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ليلى التميمي، في 23 كانون الثاني 2024، إنهاء ملف تعيين حملة الشهادات العليا وإطلاق استمارة التوظيف منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

واستضافت لجنة التعليم العالي النيابية، في 15 كانون الثاني 2024، استضافة وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، وبينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً"

وكان مجلس الخدمة (الاتحادي) العراقي أعلن، في 26 آذار 2023، انجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

ويعاني أكثر من 30 ألفاً من حملة الشهادات العليا والاوائل من عدم تعيينهم وتأخر إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم بعد تعيين وجبة أولى منهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، فيما تعطلت الوجبة الثانية، وعلى إثر ذلك نظم حملة الشهادات العليا ممن لم يتسلموا الأرقام السرية "كودات تعيين" ومن كان في "كودات" تعيينهم أخطاء، تظاهرة للمطالبة بإعادة فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية لتعيينهم وحل هذا الملف بشكل نهائي.