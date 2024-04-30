التعليم النيابية تحدد موعد التصويت على قانون معادلة الشهادات العربية والأجنبية

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، يوم الاثنين، بأن قانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، سيتم التصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل، أي بعد عطلة البرلمان، مبيناً أنه تمت قراءة لقانون قراءتين داخل المجلس.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب، في جلسة يوم أمس الاثنين، أكمل القراءة الثانية لقانون أسس معادلة الشهادات رقم 20 لسنة 2020، وأن هذا القانون مهم ويهدف الى رصانة الشهادة العراقية"، مبيناً أن "القانون يتضمن تقرير وملاحظات الاستضافة التي حصلت في مجلس النواب في شهر رمضان بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي والخبراء وممثلي الجامعات وبقية التشكيلات الاخرى".

وأضاف، أن "تعديل قانون أسس معادلة الشهادات تضمن تعديل فترة الإقامة لدراسات الماجستير والدكتوراه بتسعة أشهر تتضمن فيها عطلة شهر واحد، ويمكن ان تكون لإقامة منفصلة أو متصلة حسب رغبة الطالب".

ولفت المسلماوي إلى أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى والثانية لقانون أسس معادلة الشهادات، وسيصوت على القانون في الفصل التشريعي القادم للمجلس".