التعليم العراقية توقف استحداث الجامعات والكليات الأهلية

شفق نيوز- بغداد

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي، يوم الثلاثاء، بالإيقاف الفوري لتسلّم جميع الطلبات الخاصة باستحداث الجامعات والكليات الأهلية، فضلاً عن إيقاف طلبات استحداث الأقسام العلمية الجديدة فيها، اعتباراً من اليوم الموافق 30 حزيران/ يونيو 2026.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيه يأتي ضمن رؤية الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى ضبط مسار التعليم الأهلي وإعادة تقييمه، بما يضمن ترصين العملية التعليمية والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويشمل جميع طلبات الاستحداث الجديدة للجامعات والكليات الأهلية والأقسام العلمية التابعة لها.