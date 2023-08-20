التعليم العراقية توضح آلية القبول في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، آلية قبول الطلبة في الجامعات العراقية وفق المعدلات التي حصلوا عليها بالامتحانات العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن الحدود الدنيا للمعدلات يحددها أعداد ومعدلات الطلبة المتنافسين أنفسهم في ضوء خطة القبول المعتمدة في الجامعات وكلياتها.

وبين، أنه لا يمكن لوزارة التعليم أن تحدد سقفاً أولياً للمعدلات، ولا يمكنها معرفة ذلك إلا بعد استلام بيانات الدور الأول والثاني بشكل كامل من وزارة التربية الموقرة.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024/2023.

ويتضمن الدليل الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية ونظام التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع الإحيائي والتطبيق والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها.

ودعت الوزارة، الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وآليات التقديم على الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا.