التعليم العراقية تمنع الموظفين والنواب والوزراء من الدراسة المسائية أثناء الخدمة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم السبت، عدم السماح بقبول تقديم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف سواء كان ذلك على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية.

ويشمل القرار بحسب بيان للوزارة ورد إلى وكالة شفق نيوز، أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرون العامون ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة العليا.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 21 حزيران/ يونيو 2026 وإلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 11 لسنة 2026 لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة أثناء التوظيف للحصول على الشهادة الأولية.

ولفتت إلى أن التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12) الفقرة (أولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية.