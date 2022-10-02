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دون ذكر معدلاتهم.. قرار وزاري بقبول 42 طالبا من "مدارس الموهوبين" في كليات الطب

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T13:55:10+0000
دون ذكر معدلاتهم.. قرار وزاري بقبول 42 طالبا من "مدارس الموهوبين" في كليات الطب

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الأحد، قبول الطلبة خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب للسنة الدراسية 2023/2022، دون الافصاح عن معدلاتهم.

وجاء في نص القرار، الذي أوردته الوزارة في بيان،  أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم اثنين وأربعين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة وجابر بن حيان والعراقية والنهرين وميسان والأنبار ونينوى.

ووجه وزير التعليم بتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق وما يتمتع به هؤلاء الطلبة من مؤهلات ورعايتهم وتوظيف طاقاتهم وصياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية، وفق بيان وزارة التعليم الذي لم يكشف عن معدلات الطلبة 

 

وللاطلاع على أسماء الطلبة الموهوبين المقبولين في كليات الطب اضغط هنــا 

 

 

 

 

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