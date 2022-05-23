التعليم العراقية تعيد تطبيق نظام الامتحانات الجامعية "الحضوري والالكتروني".. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الاثنين، اعادة تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والالكتروني في الجامعات هذا العام.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة

استجابت لمطالبة الزاملي، المتعلقة بإعادة العمل بنظام الامتحانات النهائية وفق آلية الامتحانات الحضورية والالكترونية، وماجرى العمل به في امتحانات الكورس الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

ونوه مكتب الزاملي الى ان القرار الذي اتخذته لجنة العمداء بفرض الامتحان الحضوري في جميع المواد مخالف لتعليمات الوزارة، وسيؤدي لارباك اداء الطلبة العلمي، وان وزير التعليم العالي وجه مدير عام الدراسات والتخطيط بمتابعة الجامعات وفقا لاعمام الوزارة، واجراء الامتحانات بنفس الطريقة التي جرى اعتمادها في الفصل الدراسي الأول.

واشار الى ان ذلك جاء بعد مناشدة عدد كبير من طلبة الجامعات، ومطالبتهم بمفاتحة وزارة التعليم لتغيير قرارها الأخير لهذا العام فقط، والخاص باعتماد نظام الامتحانات الحضورية لجميع المواد بعد ان طبقت نظام الامتحانات حسب المواد الاساسية التي شملت بالدوام الحضوري لطلبة الجامعات منذ بداية العام .