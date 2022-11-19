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التعليم العراقية تعلن قبول 2378 طالبا ضمن المنحة المجانية للمجموعة الطبية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-19T21:03:35+0000
التعليم العراقية تعلن قبول 2378 طالبا ضمن المنحة المجانية للمجموعة الطبية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، قبول 2378 طالبا ضمن المنحة المجانية للمجموعة الطبية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قبول الطلبة كان في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022".

وأظهرت النتائج المعلنة في بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) قبول (٢٣٧٨) طالبا جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على ثمانية وأربعين جامعة وكلية أهلية.

وتابعت الوزارة، "يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي"، داعية المقبولين منهم الى "التوجه يوم غد إلى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم *(كود التسجيل)* مع وثائقهم الرسمية لإتمام الإجراءات اللازمة".

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