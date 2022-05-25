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التعليم العراقية تعلن ضوابط قبول الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الإنكليزية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T17:44:10+0000
التعليم العراقية تعلن ضوابط قبول الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الإنكليزية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم الاربعاء، ضوابط قبول الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الإنكليزية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه دعما لشريحة الطلبة المتميزين وحرصا على تمكينهم من تحقيق طموحهم العلمي في الدراسة الجامعية تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث قناة لقبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدراسين باللغة الانكليزية في الجامعات العراقية والدراسة خارج العراق.

وأوضحت أن قرار هيئة الرأي الذي صادق عليه وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، نص على فتح  قناة خاصة لهذه الشريحة ضمن القبول المركزي وأوضحت ضوابطها أن الطلبة المشمولين بها يحق لهم التقديم على قنوات القبول المركزي العام وقناة المتميزين فيما يتمتع الطالب بامتياز واحد فقط في حال كونه من ذوي الشهداء أو أبناء الأساتذة أو المتميزين مع سريان إمكانية نقله بين المحافظات في الجامعات الحكومية إذا كان من أبناء الأساتذة فضلا عن تخفيض أجور الدراسة بنسبة 50% في حال قبول الراغبين من هؤلاء الطلبة في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.

وتضمن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول هذه الشريحة في الجامعات الحكومية والأهلية والدراسة خارج العراق على وفق التفصيل الآتي:

أولا: القبول المركزي في الجامعات الحكومية:

▪المجموعة الطبية 

- نسبة القبول 10% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بثلاث درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.

▪️المجموعة الهندسية

- نسبة القبول 10% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بأربع درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.

▪️التخصصات كافة

- نسبة القبول 10% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.

ثانيا: القبول العام في الجامعات والكليات الأهلية:

▪️تخصص الطب

- نسبة القبول 10% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم 85.

▪️تخصص طب الأسنان والصيدلة والتخصصات الطبية والصحية الساندة

- نسبة القبول 20% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم 75.

▪️التخصصات الأخرى

- نسبة القبول 20% من خطة القبول.

- الحدود الدنيا المسموحة للتقديم أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا المعتمدة لسنة القبول وبما لا يقل عن 60%.

 

ثالثا: الدراسة خارج العراق في الجامعات المعتمدة:

- معدل فتح الملف لدراسة الطب 85.

- معدل فتح الملف لدراسة طب الأسنان والصيدلة 75.

- معدل فتح الملف للتخصصات الأخرى أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للمعدلات المعتمدة لسنة القبول.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لموسم القبول في الجامعات للعام الدراسي 2023/2022 في ضوء المحددات والسياقات القانونية والاجراءات الفنية التي يتكفل بتوضيحها دليل الطالب الخاص بالاستمارة الإلكترونية المعتمدة.

  

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