التعليم العراقية تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الاثنين، بدء إجراءات التقديم الإلكتروني الى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 ، وفي ضوء البرامج الدراسية التي تبلغ ألفين وخمسة وتسعين برنامجا موزعا على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أنه "لتزامن بعض التوقيتات والإجراءات اللاحقة للتقديم مع شهر رمضان المبارك فقد قررت وزارة التعليم تحديث موعد الامتحان التنافسي وتحديد موعده ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت الوزارة "اعتماد خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات فإنها تهيب بالطلبة المؤهلين للتقديم بذل مزيد من الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي".