سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التعليم العراقية تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T06:06:35+0000
التعليم العراقية تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الاثنين، بدء إجراءات التقديم الإلكتروني الى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 ، وفي ضوء البرامج الدراسية التي تبلغ ألفين وخمسة وتسعين برنامجا موزعا على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك في بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أنه "لتزامن بعض التوقيتات والإجراءات اللاحقة للتقديم مع شهر رمضان المبارك فقد قررت وزارة التعليم تحديث موعد الامتحان التنافسي وتحديد موعده ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت الوزارة "اعتماد خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات فإنها تهيب بالطلبة المؤهلين للتقديم بذل مزيد من الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي".

related

هل انتهى العام الدراسي في العراق؟ التربية والتعليم تجيبان رسمياً

Date: 2020-03-03 16:38:29
هل انتهى العام الدراسي في العراق؟ التربية والتعليم تجيبان رسمياً

غداً.. الجامعات العراقية تعلن نتائج القبول في الدراسات العليا

Date: 2021-07-12 17:56:02
غداً.. الجامعات العراقية تعلن نتائج القبول في الدراسات العليا

التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا "داخل العراق"

Date: 2021-04-27 11:46:08
التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا "داخل العراق"

التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

Date: 2021-03-09 11:05:06
التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

التعليم العالي تكشف لشفق نيوز حقيقة تمديد تعطيل الجامعات

Date: 2020-03-05 16:18:37
التعليم العالي تكشف لشفق نيوز حقيقة تمديد تعطيل الجامعات

التعليم العراقية تصدر تحذيراً وتنشر رسالة وزيرها بشأن الامتحانات

Date: 2021-07-24 11:53:31
التعليم العراقية تصدر تحذيراً وتنشر رسالة وزيرها بشأن الامتحانات

مكتبة بغداد التاريخية مرجع طلبة الدراسات رغم الشبكة العنكبوتية (صور)

Date: 2021-06-25 08:35:58
مكتبة بغداد التاريخية مرجع طلبة الدراسات رغم الشبكة العنكبوتية (صور)

استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

Date: 2021-04-13 18:44:39
استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات