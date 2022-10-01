التعليم العراقية تعلن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد

شفق نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد بدءاً من يوم غد.

ونفت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعات الحكومية والاهلية كافة".

وأكدت بحسب البيان، أن "الوثيقة المتداولة مزورة ولا توجد أي نية لتأجيل انطلاق العام الدراسي"، مشيرة إلى أن "جميع ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة".

ونوهت الوزارة: "على الطلبة الاستعداد لهذا العام الذي سيكون حضورياً بالكامل، والذي سيكون يوم غدا الاحد المصادف ٢٠٢٢/١٠/٢".