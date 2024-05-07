التعليم العراقية تعلن العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب للمراحل المنتهية

شفق نيوز/ وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الثلاثاء، على احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب لطلبة المراحل المنتهية حصراً.

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سعياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة حالات طلبة المراحل المنتهية الذين لم تسمح لهم ظروفهم اجتياز السنة الدراسية 2023/2024، حصلت موافقة الوزير على احتسابها سنة عدم رسوب".

وبينت أن القرار يشمل "الطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم للسنة المذكورة وللمراحل المنتهية حصراً في الدراسات الأولية (الصباحية والمسائية) الحكومية والأهلية".