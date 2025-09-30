التعليم العراقية تطلق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات غدا الأربعاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الثلاثاء، إطلاق التقديم إلى الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2026/2025 اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 2025/10/1.

وجاء في بيان عن إعلام الوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بصدد هذا توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية المعنية باتخاذ الآتي:

أولا: اعتماد تقديم الطلبة للقبول مباشرة في الجامعات وفقا للضوابط والشروط الواردة في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2026/2025.

ثانيا: مراعاة أن يكون تقديم الطلبة على وفق ما يخص نسب القبول الواردة في الدليل.

ثالثا: اعتماد جبر كسر الدرجة لنصف درجة لمصلحة الطلبة المتقدمين لغرض القبول في الدراسة المسائية.