التعليم العراقية تطلق استمارة القبول المركزي وتوضح الضوابط

شفق نيوز- بغداد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد، استمارة التقديم الإلكترونية إلى القبول المركزي في الجامعات الحكومية للقناتين (العامة) و(ذوي الشهداء) للسنة الدراسية 2026/2025.

وحددت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، شروط وضوابط القبول المركزي بأن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية ومن مواليد 2001 وما بعدها.

وبحسب البيان، فإنه يتوجب على الطلبة، من خريجي الفرع العلمي، ملء (50) اختياراً لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، فيما يتوجب على خريجي الفرع الأدبي ملء ما لا يقل عن (25) اختياراً لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، فيما حددت لخريجي فرع الفنون (10) اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين.

وأوضحت الوزارة أن التقديم إلى الاستمارة من الطلبة خريجي الدور الأول والمشمولين بالدور الثاني يكون إلكترونياً وبشكل مجاني عبر تطبيق التعليم العالي (HEPIQ) (منصة قدم) من خلال الرابط (اضغط هنا) والبوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة من خلال الرابط (اضغط هنا) وموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تستمر إلى غاية الخميس الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ودعت الوزارة خريج مدارس المتميزين وكلية بغداد (الدارسين باللغة الإنكليزية) التقديم الى استمارة التقديم للقناة (العامة) كونها الاستمارة الموحدة للقناتين لضمان سهولة التقديم والتحاق الطلبة في الجامعات ضمن التوقيتات المحددة في التقويم الجامعي مع الاحتفاظ بكافة امتيازاتهم.

فيما دعت الطلبة من ذوي الشهداء الى مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم.

ويمكن للطلبة إلى الاطلاع على خطوات التقديم وتدقيق اختياراتهم من خلال الاستعانة بدليل الطالب (اضغط هنا) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها على وفق الاختيارات المثبتة في الاستمارة اعتماداً على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع والتواصل مع مركز الدعم الفني عبر الهاتف (5560) والموقع (اضغط هنا) للإجابة على استفساراتهم.