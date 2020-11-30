التعليم العراقية تصدر توجيهاً يخص الدراسة المدمجة والتدريب العملي والتطبيقي

شفق نيوز/ وجهت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الاثنين، بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وحددت يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعداداً لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل.

وأضافت أن الوزير حث على إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا مع إمكانية استغلال يوم السبت.

وشدد الوزير على تسهيل اجراءات استضافة الطلب في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي.