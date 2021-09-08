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التعليم العراقية تشترط "التطعيم" لاستقبال المراجعين والطلبة الجامعيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-08T11:35:23+0000
التعليم العراقية تشترط "التطعيم" لاستقبال المراجعين والطلبة الجامعيين

شفق نيوز/ اشترطت وزارة التعليم العالي العراقية، يوم الاربعاء، التطعيم بلقاحات فيروس كورونا لاستقبال المراجعين في دوائرها والطلبة في الجامعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حفاظاً على الصحة العامة للمجتمع والتزاماً بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 26 لسنة 2021 فأن الوزارة اعلنت عدم استقبال المراجعين في دوائرها كافة ما لم يقدم المراجع بطاقة اللقاح الخاص بــ COVID-19 أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا".

واضاف انه "حرصا على بيئة صحية آمنة فإن التعليم تدعو جميع منتسبيها وملاكاتها من التدريسيين والموظفين، فضلاً عن الطلبة الى الإسهام في مزيد من الوعي الصحي، مشدداً على عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في مركز الوزارة وتشكيلاتها والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية كافة إلا بعد توثيق إجراءات التطعيم الرسمية".

 

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