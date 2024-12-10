التعليم العراقية تستحدث قسماً لهندسة الطائرات المسيرة في جامعة حكومية (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث قسم لهندسة الطائرات المسيرة في جامعة النهرين والمباشرة بقبول الطلبة للدراسة في هذا القسم للعام الدراسي الحالي.

وجاء في كتاب موقع من وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن وزير التعليم وافق على استحداث قسم هندسة الطائرات المسيرة في كلية الهندسة بجامعة النهرين للسنة الدراسية 2024-2025، وسيتم قبول الطلبة قبولاً مباشراً استثناءً للسنة الدراسية الحالية حصراً.

ويكون المعدل العام للطالب للقبول في القسم لا يقل عن 90%، وإدراج القسم المستحدث في دليل الطالب للسنة الدراسية 2025-2026، وتخصيص رمز للقسم المستحدث ضمن قنوات القبول المركزي وحسب ما معمول به في الأقسام الهندسية.

كما سيتم قبول 25 طالباً للسنة الدراسية 2024-2025 على أن يتم قبول الطلبة للسنوات اللاحقة وفق خطة القبول المصادق عليها من قبل مجلس الجامعة.