التعليم العراقية تحدد موعد بدء العالم الدراسي وتستحدث 7 كليات

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-08T10:01:43+0000

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، عن تحديد الـ6 من كانون الاول المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرة الى استحداث 7 كليات و20 قسما وفرعا في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عملا بخطة العام الدراسي المرتقب 2021/2020 واستعدادا لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة من خريجي المرحلة الإعدادية وتشخيصا للمتطلبات العلمية التي تفرضها سياقات خدمة المجتمع، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث 20 قسما وفرعا وسبع كليات جديدة في خمس عشرة جامعة في مختلف مناطق البلد".

واضافت "حرصا على رفع مستوى الخدمات التعليمية المتنوعة بالتزامن مع برامج التعليم المدمج التي ستمكن مؤسساتنا من توسيع طاقاتها الاستيعابية، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على استحداث كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة كربلاء وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية القانون في جامعة نينوى والكلية التقنية /الشطرة في الجامعة التقنية الجنوبية والكلية التقنية الصحية والطبية في الجامعة التقنية الشمالية".

وتابعت الوزارة، "على صعيد الأقسام والفروع فقد استحدث قسما اقتصاديات النفط والغاز وإدارة المشاريع في جامعة البصرة للنفط والغاز وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة سومر وقسم تقنيات الإدارة الصحية في المعهد التقني / الديوانية وقسم تقنيات المختبرات الطبية في المعهد التقني / السماوة بجامعة الفرات الأوسط التقنية وقسم التربية الإسلامية في كلية التربية الأساسية وقسم الفيزياء في كلية التربية بجامعة ميسان وقسم تقنيات الإحصاء والمعلوماتية في الكلية التقنية / الموصل وقسم الإدارة القانونية في المعهد التقني / الدور وفرعا محطات القدرة وتقنيات الطاقة المتجددة وقسم تقنيات التبريد والتكييف في الكلية التقنية الهندسية / كركوك بالجامعة التقنية الشمالية وقسم هندسة الوقود والطاقة في الكلية التقنية الهندسية / بغداد وقسم المختبرات الطبية في المعهد التقني / الصويرة بالجامعة التقنية الوسطى وقسم الادلة الجنائية في كلية العلوم بجامعة الكرخ للعلوم وقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بالجامعة العراقية وقسم الاقتصاد وقسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل وقسم التقنيات الإحيائية في كلية العلوم التطبيقية بجامعة سامراء وقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيك في كلية الهندسة بجامعة المثنى".

وجددت وزارة التعليم "التزام وجهوزية مؤسساتها الجامعية كافة لاستقبال طلبتها في الدراسات الأولية للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في السادس من كانون الأول المقبل".

related

التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي

Date: 2020-08-31 20:30:01

التربية ترتأي "المنصات الالكترونية" بديلاً للعام الدراسي المقبل وتدرس العبور لمرحلتين

Date: 2020-09-16 07:13:51

برلمانية: ما يقارب 2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

Date: 2019-07-24 11:29:33

التعليم العراقية تحتسب العام الدراسي الحالي "عدم رسوب".. وثيقة

Date: 2020-08-27 04:56:07